Andrea Delogu senza freni, sotto la giacca niente. I fan: “Che meraviglia”

Andrea Delogu ha scatenato i suoi ammiratori con uno scatto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche non indifferenti ai follower

La conduttrice è uno dei personaggi della televisione più amati dal pubblico. Le sue qualità fisiche sono evidenti, ma anche la sua simpatia e la sua bravura nel condurre programmi che lasciano i telespettatori incollati allo schermo emerge sempre più spesso. Insomma, parliamo di una bellissima ragazza che ha un grande talento ed una ironia che contagia. Brava e bella, riesce ad avere un gran successo anche sul web. Facendolo però con grande stile. Infatti anche quando mette in mostra il suo fisico perfetto la conduttrice e speaker radiofonica non appare mai volgare o eccessiva. E questo aspetto emerge spesso nei commenti dei follower, che apprezzano il suo personaggio per una serie di motivi che abbiamo elencato. E tra questi c’è sempre la sua eleganza e professionalità. Le discussioni sul web con lei sono pane quotidiano, anche con argomenti di attualità che vanno per la maggiore. Nell’ultimo post che ha pubblicato Andrea Delogu (che su Instagram si può cercare con “andrealarossa”) è stata davvero irresistibile. Il completo rosa con pantalone e giacca non è passato inosservato su Instagram. Anche perché ai follower non è sfuggito un particolare bollente che è apparso evidente. Sotto la giacca la conduttrice non ha indossato l’intimo, con le curve che si sono notate, e con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato i follower che si sono scatenati per lei con una serie di commenti che hanno confermato l’amore nei suoi confronti. Infatti dal momento della pubblicazione del post sono arrivati per lei migliaia di like e tantissimi commenti che hanno evidenziato la forte popolarità della conduttrice anche su Instagram. Post che abbiamo condiviso sotto e che non ha bisogno di particolari commenti da parte nostra.