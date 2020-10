Diletta Leotta, la scollatura scatena il web: “Quel top non ne può più”

Diletta Leotta è apparsa in tutta la sua bellezza su IG scatenando il web: la scollatura non ha lasciato spazio all’immaginazione

La giornalista e conduttrice ha scatenato il web con un post che ha messo in risalto le sua qualità fisiche. Che tra l’altro sono note sul web. In attesa del suo ritorno in televisione, con i vari interventi sui campi della serie A, ha trovato il tempo di sponsorizzare un post con una sigla commerciale. Ma gli occhi dei follower si sono concentrati sulla sua bellezza e forte sensualità. Non è la prima volta he accade che la bella siciliana provi a pubblicizzare qualcosa sui social, trovando solo una marea di complimenti per la sua bellezza che fa perdere la testa dei follower. Tutto passa in secondo piano quando al centro dell’attenzione c’è lei. Anche quando si vedono degli spot in televisione, ma anche sul web, l’occhio degli ammiratori cade su di lei. E poi in secondo piano sul marchio che si pubblicizza. Questo accade solo ai grandi personaggi dello spettacolo e delle televisione. E lei in questo momento rappresenta probabilmente una delle donne più amate e desiderate dagli italiani. Aspetto che si può notare su Instagram, dove i suoi post sono apprezzati dai follower che non contengono l’ammirazione nei suoi confronti. E la esprimono a suon di like e commenti. Come detto, l’ultimo post – che riproponiamo sotto- è stato un successo clamoroso per la giornalista e conduttrice che ha raccolto consensi inimmaginabili. La scollatura in primo piano ha scatenato i commenti dei follower, che anche in modo ironico hanno voluto esprimere il loro gradimento alla foto. “Quel top non ne può più, sta per esplodere” un commento di un fan che ha voluto sottolineare il suo décolleté abbondante. Ma ci sono stati anche altri commenti per lei. Del tipo “vorrei essere al posto di quel muretto dietro” “c’è chi ha usato lo zoom e chi mente”, e ancora “così ci farai morire tutti” e tanti altri ancora. Commenti che in un certo momento hanno anche evidenziato come si parli poco del prodotto pubblicizzato e tanto di lei. Il commento di Diletta Leotta è stato: “Mi godo questi ultimi raggi di sole, tanto a proteggermi dal freddo c’è la giacca”. Come detto il successo per il post è stato clamoroso, con una pioggia di like e di commenti che si sono scatenati dopo pochi secondi dalla pubblicazione. Aspetto che si verifica spesso e che rende l’idea di quanto popolare sia ormai la bellezza siciliana che da domani potrete ammirare nuovamente sui campi nelle dirette DAZN. Ovviamente il post lo abbiamo pubblicato sotto, per lasciare anche a voi un commento sulla giornalista e conduttrice che non smette di far innamorare i suoi fan della televisione e del web.