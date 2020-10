Barbara d’Urso incontenibile mostra le sue curve: “Oggi mi sono svegliata così”

Barbara d’Urso ha provocato i suoi follower con uno scatto che ha messo in risalto le sue curve bollenti. La foto ha fatto il giro del web

Sempre al centro dell’attenzione, anche quando non è nelle sue trasmissioni televisive, la conduttrice napoletana riesce a far parlare di sé anche dai social. Dove è da sempre molto attiva. Soprattutto su Instagram ha scatenato negli ultimi giorni varie polemiche e reazioni disparate nei follower. Al centro dell’attenzione dei post che pubblica c’è spesso il suo fisico e le sue curve che fanno discutere. E’ indubbio che a 63 anni la conduttrice sia ancora una donna attraente e sensuale. Con un fisico perfetto e delle curve che non passano inosservate riesce ad attirare l’attenzione su di sé. Cosa che le riesce benissimo anche in televisione, anche se c’è da dire che il suo modo di condurre, ma soprattutto i temi che tratta, non sono apprezzati da tutti. E così su Instagram sono frequenti le critiche nei suoi confronti per tanti suoi atteggiamenti ritenuti da evitare. Nell’ultimo post che ha pubblicato ci sono state le solite critiche nei suoi confronti, da tutti i follower che non apprezzano il suo porsi in pubblico. Criticati il modo di vestire ma anche gli atteggiamenti. La foto che ha postato su Instagram ha messo però in evidenza la sua carica sexy che a qualcuno ha dato fastidio. Come si evince dal post che abbiamo riproposto sotto, la carica di sensualità dallo scatto è evidente, con i like ed i commenti dei follower che hanno confermato che quando si parla di Barbara d’Urso si scatenano sempre delle reazioni. Positive o negative che siano, si parla della conduttrice napoletana. Che ha finto di svestirsi, mettendo ancor di più in evidenza le sue curve che non sono passate in secondo piano. E voi, cosa ne pensate della foto della conduttrice? E come personaggio pubblico lo preferite agli altri?