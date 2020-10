Vediamo insieme che cosa sta succedendo, in casa Benedetta Rossi, e per quale motivo non è come pensavano, ma tutti il contrario.

Lei è la food blogger per eccellenza, ovvero stiamo parlando di lei, Benedetta Rossi, dove il suo profilo social è davvero molto seguita.

Vediamo insieme, però, che cosa è successo nelle ultime ore, che nemmeno loro si aspettavano.

Benedetta Rossi dichiara: “Non era come pensavamo, purtroppo!”

Come tutti sappiamo, Benedetta Rossi è molto amata e seguita dal pubblico, e tutto quello che fa viene sempre molto apprezzato.

A breve, uscirà il suo nuovo libro, e stiamo parlando del quinto, dove ci saranno anche delle ricette fatte direttamente da Marco.

Queste ricette, come le chiama Benedetta, sono inutili, ma molto divertenti, e poi alla fine una loro utilità c’è, anche perché sono molto apprezzate anche dal pubblico a casa.

Ma torniamo a quello che è successo nelle ultime ore, dove Benedetta ha dichiarato che non era come pensavano.

Stiamo parlando del loro Cloud, il cucciolo di casa, che con il passare delle settimane, sta aumentando sempre più di peso.

Secondo Benedetta e Marco, probabilmente, non diventerà la taglia che gli hanno indicato, ma sicuramente molto più grande.

Ieri sera, nelle stories, mentre Marco lo teneva in braccio ha capito che era davvero difficile tenerlo, data la sua mole che cresce sempre di più.

Sicuramente Cloud, indipendentemente, dalla sua taglia sarà sempre molto amato e coccolato da Benedetta e Marco.

E voi cosa ne pensate di Benedetta Rossi e dei suoi programmi di ricette, come Fatto in casa per voi? Li seguite oppure no?