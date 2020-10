Benedetta Parodi ha dato l’ennesima dimostrazione della sua bravura tra i fornelli esaudendo un desiderio particolare per la figlia Mati

La conduttrice è sempre apprezzata nelle sue apparizioni televisive. Ma anche in quelle sul web la sua popolarità è forte. Vicina alla soglie di un milione di follower di pagina, la moglie di Fabio Caressa riesce a catturare l’attenzione del pubblico non solo per la sua bellezza. Ma anche per la simpatia e soprattutto per le doti professionali. Bravissima conduttrice, la sua passione resta quella per i fornelli. Con ricette e piatti gustosi che lasciano a bocca aperta follower e telespettatori. Insomma, la schiera di fan per lei è lunga, anche perché la conduttrice e sorella di Cristina da anni ormai è un personaggio pubblico amatissimo e ricercato. Come detto in evidenza per lei ci sono gli aspetti lavorativi ma anche quelli della vita privata. Aneddoti di tutti i giorni e di vita reale, che spesso racconta nei post che pubblica sul web. Con i follower felici di poter entrare nella sua vita e di conoscere le dinamiche che caratterizzano le sue giornate. Proprio nell’ultimo post la conduttrice ha raccontato quello che è stato un desiderio della figlia Matilde tornata dalla scuola. La coppia Caressa-Parodi ha tre figli. Oltre a Matilde, da poco diciottenne, ci sono Eleonora (14) e Diego (8). Proprio “Mati” (come la chiama la mamma) è tornata da scuola con un desiderio particolare che la stessa conduttrice e giornalista ha raccontato si suoi folower di Instagram: “Oggi Mati è tornata da scuola con una gran voglia di omelette…sono riuscita a farla felice! Fortuna che non aveva desiderio di un piatto gourmet 😂😂😂”. La soddisfazione della mamma Benedetta Parodi per aver esaudito in pochi minuti il desiderio della figlia è stata forte. Anche perché trattandosi di omelette è stato facile per lei accontentare il desiderio della figlia con un piatto veloce e gustoso che ha incuriosito anche i follower. Che hanno apprezzato il prodotto finito.