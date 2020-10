Chiara Ferragni: il documentario sulla sua vita è un flop in televisione

Chiara Ferragni non sbanca in tv con il suo documentario “Unposted” in onda su Rai2 che invece era stato un successo al botteghino nel 2019

La celebre influencer è seguitissima dai suoi follower di Instagram. Ed è proprio li che è nato il suo successo, che negli anni l’ha portata a diventare uno dei personaggi pubblici più cliccati sul web. Il matrimonio con Fedez e la vita sempre esposta al pubblico l’ha resa davvero tra i personaggi più famosi nel nostro paese in pochi anni. La diffusione clamorosa di Instagram negli ultimi anni ha fatto si che si creasse un vero personaggio sempre in voga grazie ai follower. Con i suoi guadagni che sono arrivati alle stelle grazie a sponsorizzazioni record. Lunedì scorso ola celebre influencer è sbarcata anche in televisione. Su Rai 2 infatti è andato in scena il documentario sulla sua vita “Chiara Ferragni – Unposted”. Il docufilm è stato presentato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia, e fu campione di incassi al botteghino. In televisione invece la pellicola non è andata molto bene. Il magro bottino è stato di 918mila spettatori, con lo share del 3,7%. Nemmeno l’intervista di Simona Ventura all’influencer dopo la visione del documentario ha avuto un esito importante. Infatti “Fenomeno Ferragni” ha avuto solo 664mila spettatori ed il 4,1% di share. Quale la spiegazione? Lunedì scorso la trasmissione concorrente è stata il Grande Fratello Vip, che ha avuto un gran seguito. Ma non si tratta probabilmente solo di un problema di concorrenza televisiva. La realtà probabilmente sta nella tipologia di spettatori, che in televisione sono molto diversi da quelli che si possono avere al cinema o sul web. Questo indice è molto rappresentativo, perché potrebbe spiegare in modo netto il fenomeno degli influencer che vengono idolatrati solo dalle nuove generazioni. Con le vecchie o quelle dei meno giovani che non ne apprezzano probabilmente qualità o valori che emergono dai social.