Coronavirus: la positività della conduttrice ha fatto scattare l’allarme anche nella sua famiglia. Ma per fortuna non risultano altri contagi

Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19: è stata la conduttrice ad annunciarlo a Le Iene, facendo sapere a tutti che sta bene e si trova in isolamento. Il fatto stesso di essere leggermente positiva ha rassicurato tutti i colleghi e familiari, con tanti messaggi di sostegno che sono arrivati sulla pagina Instagram della conduttrice. L’amico e collega Nicola Savino, tra i tanti, ha mandato un video messaggio per chiedere ad Alessia di tenere duro e di tornare presto al suo fianco alla conduzione dello storico programma. Si ricorda che anche Giulio Golia è risultato positivo al Covid-19 e che si trova in attesa di tornare negativo. La notizia della positività della Marcuzzi come detto ha fatto scattare l’allarme anche tra i familiari. C’è stata molta apprensione soprattutto per la piccola Mia, la figlia della Marcuzzi nata dalla relazione con Francesco Facchinetti nel 2011. Mia è la seconda figlia della conduttrice. Infatti c’è anche Tommaso Inzaghi, fratello maggiore di Mia. Tommaso è nato dalla relazione della Marcuzzi con l’attale allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Mia e Tommaso vivono con la mamma, che attualmente è sposata con Paolo Calabresi Marconi.

La positività al coronavirus di mamma Alessia Marcuzzi ha fatto temere per tutti gli altri componenti della famiglia. Soprattutto per Mia. La piccola per fortuna, così come Tommaso e Paolo Calabresi, è negativa. Qualche settimana fa la mamma aveva pubblicato un post su Instagram in occasione del primo giorno di scuola della figlia. Che come si può notare dalle foto, ha una grande somiglianza con la mamma. “I bambini sono piu’ bravi di quanto potessimo immaginare. Forza ragazzi, maestri, professori e tutto il personale delle scuole. Sarà dura e il mio abbraccio virtuale piu’ grande va a voi💪”. Questo il messaggio della conduttrice su Instagram che era anche un incitamento a tutto il mondo scolastico in questo anno difficile per tutti. La negatività di Mia e degli altri componenti della famiglia sono stati un sospiro di sollievo per tutti. Mia e Tommaso hanno un grande rapporto con la mamma. Infatti vivono prevalentemente con lei. Soprattutto Mia, la più piccola della famiglia, ha un legame speciale con la mamma. Che di tanto in tanto posta delle foto insieme a lei su Instagram. Dalle foto che abbiamo pubblicato anche sotto si può notare come la piccola Mia, a soli 8 anni, presenti una forte somiglianza con la madre. Per tutta l’estate, ma anche nelle scorse settimane, non sono mancati i post dove la conduttrice ha voluto far notare questo aspetto. Con i follower di Instagram che sono apparsi entusiasti da questo aspetto. Mia, anche per questo, è già famosa sui social. Chissà che non le aspetti una carriera da personaggio pubblico ed amato come quella della madre. I fan glielo augurano.