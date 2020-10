Nella puntata di oggi, del programma condotto da Mara Venier c’era ospite Maria De Fillippi, e si sono lasciate andare ad alcune confessioni.

Nel programma Domenica In, condotto dalla bravissima Mara Venier, tra i vari ospiti c’è stata la super amata e seguita Maria De Filippi.

Vediamo insieme che cosa è successo.

Mara Venier ringrazia in diretta Maria De Filippi: “Mi hai sempre aiutato!”

La padrona di casa del programma domenicale della Rai, ovvero Mara Venier, è riuscita ad avere in studio, la sua amica e collega, Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: “MAI SUCCESSO PRIMA A BALLANDO CON LE STELLE”

Questa intervista ha toccato in modo davvero molto personale la bravissima, e super amata, Zia Mara, che si è quasi commossa fino alle lacrime.

Mara Venier ha dichiarato, una volta che Maria De Filippi si è accomodata le seguenti parole, piene di stima e di rispetto, nei confronti della collega, ed amica:

“Tu mi hai dato la forza di essere me stessa, ogni volta che andavo in crisi eri la prima a venire da me e mi dicevi di non essere fragile. Grazie!”

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI ED IL MARITO MARCO GENTILI: “FINALMENTE…SEI EMOZIONATO?”

Sono vari anni, che Mara Venier, aspettava che l’amica Maria De Filippi, potesse andare ospite nel suo programma domenicale, dopo il suo invito, nel maggio 2019 quando Mara è stata ospite di Amici, come giudice d’eccezione.

In quell’occasione precisa, ci fu l’invito in diretta per Maria De Filippi a partecipare a Domenica In.

Poco prima, della puntata che è iniziata da poco, Mara Venier ha ringraziato Maria della sua partecipazione, tramite il suo profilo social di Instagram.

Quindi, per Mara Venier, un inizio davvero emozionante e forte, che in moltissimi, avranno seguito con grande attenzione.

E voi avete visto in diretta l’intervista che rilasciata da Maria De Filippi a Domenica In, oppure no?