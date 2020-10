Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: “mai successo in prima a ballando con le stelle”

Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera, di Ballando con le Stelle, tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi.

La coppia più attesa del programma condotto da Milly Carlucci, è quella formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, per il programma Ballando con le Stelle.

Ma ieri sera è successo qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme cosa.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: “Non era mai successo in pista”

La puntata che è andata in onda nella serata di ieri, del programma Ballando con le stelle, ha visto un episodio, che difficilmente si era visto negli anni precedenti, o meglio è accaduto qualcosa di particolare.

LEGGI ANCHE —-> EMMA MARRONE: OGNI VOLTA è UN DOLCE RICORDO CHE RIAFFIORA-FOTO

Tra le varie esibizioni che ci sono state, durante il programma, quella che era maggiormente attesa, è ovviamente, quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Per quanto riguarda la coppia, sembra che la loro affinità vada anche fuori dalla pista, sono stati, infatti, fotografati più volte insieme, mano nella mano.

La scorsa settimana, Raimondo, si è esibito per la prima volta dopo l’intervento di appendicite, al quale si è dovuto sottoporre durante il programma, motivo per il quale due settimana fa, la bellissima Elisa si è esibita da sola, per la prima volta.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: ELISABETTA GREGORACI RISCHIA LA SQUALIFICA PER QUELLO CHE HA DETTO-VIDEO

Ma ieri sera si sono esibiti, insieme, in un bachata che ha lasciato tutti senza fiato, per l’intensità e per la bravura della coppia.

I commenti della giuria, una volta terminata l’esibizione davvero molto potente, sono stati super positivi, come quello di Carolyn Smith:

“Siete due corpi insieme, quante persone fate sognare da casa”

Una volta che i giudici hanno dovuto votare, la coppia ha ricevuto il massimo ovvero ben 5 dieci, una cosa davvero particolare che difficilmente si era vista in pista, anche nelle passate edizioni.

E voi avete visto questo bellissimo ballo che è andato in onda ieri sera a Ballando con le stelle? Vi piace la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi?