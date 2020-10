Benedetta Rossi ed il marito Marco Gentili: “Finalmente….Sei emozionato?”

Vediamo insieme cosa è successo e per quale motivo il marito Marco è finalmente emozionato, per un avvenimento in particolare.

Lei è la super food blogger italiana, davvero amatissima dal pubblico, ma vediamo insieme cosa è successo nelle ultime ore, a Benedetta Rossi.

Qualcosa in particolare ha reso il marito Marco davvero emozionato, cosa sarà mai?

Benedetta Rossi ed il marito Marco: “Finalmente….Sei emozionato?”

Come tutti sappiamo lei è la food blogger che tutti, o quasi, gli italiani seguono, o in televisione con il programma Fatto in casa per voi, oppure tramite il suo profilo social di Instagram.

Stiamo parlando ovviamente di lei, Benedetta Rossi, che con la sua simpatia e le sue ricette buonissime e facile da realizzare è entrata nel cuore di tantissimi italiani.

Come sappiamo, a breve uscirà il suo quinto libro di cucina, con qualche ricetta anche del marito Marco, che spesso combina un po’ di pasticci.

L’amore tra i due dura da moltissimi anni, e si consolida sempre di più con il tempo, ed insieme al loro, c’è il piccolo Cloud, un cucciola davvero simpatico ed un po’ pasticcione che spesso combina qualche guaio, come mangiare le pantofole di Marco.

Ma torniamo a quello che Benedetta Rossi ha pubblicato nelle ultime ore, sul suo profilo social di Instagram, ed il motivo per il quale il marito Marco era emozionato.

Nella giornata di ieri, infatti, è andata in onda una delle nuove puntate del programma Fatto in casa per Voi, dove cucinava insieme a Benedetta il marito, e lui, si è dichiarato emozionato, anche perché, scherzando ha dichiarato che :

“Finalmente c’è un programma interessante…non c’è mai niente in televisione!”

Il tutto ovviamente in tono scherzoso e divertito, e una volta che si è rivista si è complimentato, da solo, perché è proprio “un bel fusto!”

Insomma, la coppia formata da Benedetta Rossi e Marco è davvero molto affiatata ed insieme ci fanno passare momenti spensierati e divertenti.

E voi avete seguito la nuova puntata del programma condotto da Benedetta Rossi? La seguite anche su Instagram?