Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati? La clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale “Oggi” che ha lasciato la vera bomba

La coppia sembra di nuovo in crisi, dopo un anno circa di ritorno di fiamma tra i due. L’indiscrezione bomba è stata data dal settimanale “Oggi” che parla di rottura tra i due che – lo ricordiamo – erano tornati insieme per il bene del figlio Maddox. Il calciatore e l’ex velina sono una coppia molto seguita dal gossip. Sin dal momento del loro matrimonio i due sono stati seguiti con costanza dai fan ma anche dai paparazzi. Insomma, si tratta di una coppia che ha fatto spesso parlare di sé. Oggi in effetti non conosciamo bene i motivi del probabile screzio, quello che è certo è che i settimanale parla di crisi forte tra i due. Ma non ci sono al momento delle conferme e tanto meno delle smentite ad una notizia che ha scosso i fan della coppia. L’unico elemento che si può prendere in considerazione resta quello della mancanza di foto insieme tra i due sui social. Spesso in passato ci sono stati degli scatti che li hanno immortalati nelle loro uscite, invece da qualche tempo la showgirl appare da sola. In attesa che si possano avere delle notizie più dettagliate sulla possibile conferma della rottura, ci soffermiamo ad analizzare gli ultimi fatti che hanno riguardato i due. E facciamo riferimento agli impegni lavorativi di Melissa Satta e del marito Kevin Prince Boateng. Quest’ultimo, dopo una perentesi alla Fiorentina, è tornato in Italia nel Monza. Club di Berlusconi e Galliani che milita in serie B. E che ha ambizioni di promozione in massima serie. Una notizia che era stata presa di buon grado dall’ex velina per la breve distanza che hanno Monza e Milano. Infatti lei per motivi di lavoro è costretta spesso a fare tappa nel capoluogo lombardo. Ma a quanto pare nemmeno questo elemento favorevole è riuscito a far stabilizzare il loro rapporto di coppia.