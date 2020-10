GF Vip che continua a regalare colpi di scena, anche a poche ore prima della diretta del venerdì sera. Vediamo cosa sta succedendo nella casa

A poche ore dalla diretta del venerdì sera arriva l’ennesimo colpo di scena nella casa più spiata d’Italia. L’ennesima grana che Alfonso Signorini cercherà di gestire al meglio dopo lo scandalo che ha coinvolto il programma ed il sistema delle nomination. Ci riferiamo a quelle che hanno salvato la scorsa settimana Adua Del Vesco ai danni di Franceska Pepe. Da un esposto del Codacons all’Agcom si apprende che ci sono dei voti anomali dalla Spagna a favore dell’attrice. Quando il regolamento prevede espressamente che i voti possano arrivare solo da cittadini italiani maggiorenni. In attesa che si faccia luce sulla vicenda, tocca gestire adesso l’ennesima concorrente che minaccia di abbandonare il gioco anzitempo. Si tratta della doppiatrice Myriam Catania, che è scoppiata in una crisi all’interno della casa che la spinge ad abbandonare il gioco. “Un mese qui dentro basta e avanza” avrebbe confessato ai coinquilini. Che ovviamente sperano di poterla convincere a non compiere questo gesto che potrebbe poi farla pentire più avanti. I momenti di crisi all’interno della casa non mancano per tutti i concorrenti che spesso avvertono in modo particolare il distacco dalla realtà e la convivenza con tante persone, che in fin dei conti non si conoscono. Nelle prossime ore, ed in prossimità della diretta del GF Vip capiremo quale sia la decisione della doppiatrice. Che al momento pare sia decisa nell’uscita. Tanto che avrebbe chiesto ai compagni se comunicare prima dell’inizio della serata la sua volontà alla produzione. In modo da far fermare anche le votazioni per l’uscita di stasera. Questa notizia offre ancora delle incertezze alla puntata, che si preannuncia anche stavolta ricca di colpi di scena e di possibili novità. Anche perché pare ci possano essere anche altri ingressi all’interno della casa a partire da stasera.