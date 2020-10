Caterina Balivo bella ed ironica su Instagram: la foto con la maschera e gli occhiali fa sorridere i follower. Ma spunta un dettaglio bollente

La conduttrice riesce ad avere da sempre un rapporto diretto ed ironico con i suoi follower di Instagram. La decisione di non tornare in televisione ha rattristato molto i suoi fan, che speravano dopo l’estate di ritrovarla alla conduzione di “Vieni da me”. Il programma che ha avuto un grande successo proprio con la conduttrice napoletana. Uno spazio amato dal pubblico per la sua leggerezza nei programmi trattati e per gli interessanti spunti sull’attualità che ha sempre dato. La comunicazione della diretta interessata di volersi al momento dedicare alla famiglia ha in un primo momento stupito tutti. La speranza dei fan è stata quella di un ripensamento, che ad oggi non c’è stato. L’emergenza Coronavirus ed il periodo del lockdown hanno scosso la conduttrice. Che in verità già nei mesi di aprile e maggio aveva paventato questa decisione. Adesso si diletta su Instagram con i follower. Raccontando spesso scene di vita quotidiana. Al centro dell’attenzione la sua bellezza, ma anche tanta ironia che la fanno diventare un personaggio molto amato dal pubblico anche lontana dalla televisione. In fondo è proprio questa la forza di Caterina Balivo, quella di riuscire ad avere un rapporto splendido con il suo pubblico non solo per le qualità lavorative. In fondo ogni suo post è un successo di like e commenti da parte dei follower che impazziscono per lei. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha fatto sorridere il pubblico con una maschera del viso che avrebbe potuto spaventare i follower. La sua genialata è stata quella di indossare un paio di occhiali molto stravaganti che mostriamo pubblicando sotto il post in questione. Ma c’è da dire che l’attenzione dei follower è caduta su un altro particolare fisico che non è sfuggito. Le gambe perfette della conduttrice accavallate dall’accappatoio bianco hanno fatto intravedere delle zone intime. Con il gioco del vedo non vedo che ha reso l’atmosfera incandescente. “Quale spavento, tu sei bella sempre” ha scritto un fan pazzo di lei.