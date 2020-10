Chiara Nasti, nuovo look e scollatura da capogiro spiazzano i fan: “Adoro”

Chiara Nasti ha stupito i follower di Instagram con un nuovo look dei capelli ed una scollatura che non è passata inosservata sul web

La fashion influencer ha sbalordito i suoi follower di Instagram con un post che l’ha mostrata diversa ma sempre sexy. Una foto che ha lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori che sul web sono davvero tanti. La 22enne napoletana ha compiuto passi da gigante nel processo di crescita dalla sua prima apparizione in televisione. Sorella di Angela, ha cominciato la sua carriera televisiva partecipando alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Poi la consacrazione all’Isola dei Famosi, per poi esplodere nella celebrità sui social. Oggi infatti è una delle giovani più apprezzate e conosciute, tanto che sulla sua pagina ufficiale Instagram conta ben 1,7 milioni di follower. Un numero pazzesco se si considera la sua giovane età. Adesso il suo obiettivo resta quello di continuare a crescere per puntare a qualcosa di importante nel mondo dello spettacolo e della televisione. Intanto Chiara Nasti pensa a divertirsi ed a sbalordire i suoi follower di Instagram. Con foto e video che lasciano a bocca aperta tutti. Con l’ultimo scatto che ha pubblicato ha davvero esagerato. Prima con il nuovo look dei capelli, passando ad un rosa che però per qualche follower non è reale. “Si vede che è una parrucca” ha scritto qualcuno, criticando tra l’altro la scelta del colore. Ma quello che in verità ha stupito della foto è stato l’abbigliamento. Con un top cortissimo ed argentato che ha messo in evidenza le sue curve. “Adoro” le ha scritto un altro follower, impazzito per la carica di sensualità che emerge dal post che abbiamo pubblicato sotto. Come sempre le accade qualche critica è arrivata, ma la maggior parte dei commenti sono stati di approvazione per la fashion influencer che ha avuto l’ennesima dimostrazione dell’amore nei suoi confronti dei fan.