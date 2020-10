Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Massimiliano Morra sulla relazione con Adua lasciando tutti a bocca aperta.

Durante la puntata che è andata in diretta ieri, dalla casa più spiata d’Italia ovvero quella del Grande Fratello, è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

GF Vip la confessione di Morra: “E’ vero tra me e Adua era tutto finto”

Come molte credevano, la puntata che è andata in diretta, presentata da Alfonso Signorini, del Grande fratello Vip, doveva vedere una confessione da parte di Adua Del Vesco, ma così non è stato.

Perché durante la puntata, Massimiliano Morra ha deciso di fare una confessione sulla sua relazione con la ragazza.

Morra ha infatti dichiarato, spiazza completamente tutti, che la sua relazione con Adua era finta, ma che non è omosessuale, ma vediamo meglio cosa è successo.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole.

“Io non ho mai usato Adua Del Vesco, a prescindere dalla nostra storia che è stata inventata… ci conosciamo da tanto tempo. Lei lo sa benissimo che io non sono omosessuale….io sono entrato qui con le buone intenzioni di far pace con te, ma lei non aveva nessuna intenzione”

La confessione ha letteralmente spiazzato tutti, ed anche il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha dichiarato che sono entrati tutti e due con una sorta di maschera, ma adesso, dopo le varie dichiarazioni è uscita finalmente la verità e potranno essere loro stessi.

Una volta terminata questa sorta di discussione, dove Adua ha anche chiesto scusa per l’accaduto, i due si sono abbracciati come se, finalmente, si fossero tolti un grosso peso dalle loro spalle.

E voi cosa ne pensate di quanto dichiarato, ed accaduto, tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco?