Vediamo insieme che cosa è successo al fratello di Elettra Lamborghini, dopo il suo matrimonio, e perché è ricoverato in ospedale.

Come sappiamo il matrimonio di Elettra Lamborghini è stato al centro del gossip per svariati motivi, ma qualcosa di particolare è successo al fratello Ferruccio.

Il ragazzo è stato ricoverato dopo il matrimonio, vediamo le sue condizioni e per quale motivo è stato necessario andare in ospedale.

Elettra Lamborghini: il fratello Ferruccio ricoverato dopo il matrimonio

Il ragazzo ha partecipato al matrimonio di Elettra con il suo amato Afrojack, ma poco dopo la fine è stato trasportato in ospedale per un problema serio di salute.

Il ragazzo infatti ha solamente 29 anni, ma gli hanno accertato di avere un polmone collassato da diversi giorni, quindi un problema serio di salute.

Nei giorni precedenti, Ferruccio, si era accorto di avere alcuni problemi di respirazione, ma non credeva fosse così grave il problema.

In questo momento non è in pericolo di vita, ma dovrà effettuare un periodo di convalescenza, e come lui stesso ha specificato, non è un problema legato alla pandemia per Coronavirus.

Il suo problema di salute si chiama PNX, pneumotorace con polmone destro collassato totalmente.

Ha mostrare e dichiarare il suo problema di salute, è stato lo stesso Ferruccio dal suo profilo social di Instagram.

Quindi presto tornerà in forma e al suo lavoro, ovvero come amministratore delegato della società di famiglia, la Tonino Lamborghini SpA, dove ha iniziato la sua gavetta a solamente 24 anni entrando a far parte del team marketing dell’azienda, fino ad arrivare alla massima carica.