Vediamo insieme il grande colpaccio che stanno cercando di fare al Grande Fratelli Vip, per due nuovi ingressi nella casa.

Ci saranno due nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip, che potrebbero lasciare tutti senza parole.

Vediamo insieme di chi si tratta.

GF Vip: Scoop per due nuovi ingressi nella casa davvero eccezionali!

Il giornale Chi ha una sua parte on line, tramite il profilo social di Instagram, che si chiama Casa Chi.

E sono stati proprio loro a lanciare una incredibile notizia, su chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando di Andrea Damante e Ignazio Moser, e al momento sembra che siano ancora in trattativa.

Il direttore del giornale Chi, ha detto che la trattativa è in corso, ma che la possibilità di un loro ingresso nella casa è molto probabile.

Continua raccontando che se i due ragazzi entrano nella casa, verrano valutati come un unico concorrente e non come due persone.

Iganzio Moser al momento è al centro dell’attenzione per il gossip, per la sua storia con Cecilia Rodriguez, dove sembra essere tornato il sereno dopo un’estate passata da separati.

Per quanto riguarda Andrea Damante, al momento la sua relazione con Giulia De Lellis è in un momento di fermo.

E proprio per questo motivo un loro probabile ingresso nella casa più spiata d’Italia sarebbe un grandissimo successo.

E voi cosa ne pensate se dovessero riuscire, gli autori del Grane Fratello Vip ha fare questo grandissimo colpo e far entrare i due ragazzi nella casa? Vi interessano oppure no?