Diletta Leotta ha infiammato il web con un post che ha evidenziato ancora una volta le sue curve bollenti. Fan scatenati anche con post ironici

La conduttrice e volto noto di DAZN è in grandissima forma. In questo inizio di stagione calcistica sta dando già il meglio di sé tra i campi delle squadre di serie A. Con la sua presenza in televisione riesce a catturare l’attenzione di milioni di appassionati che stravedono per lei sia come donna che come giornalista. Nel suo lavoro da sempre il massimo, poi è ovvio che anche a lei piace apparire. Con la bellezza ed il fisico che si ritrova è facile per lei finire al centro dell’interesse del pubblico. Che ovviamente la segue anche sul web. Dove posta tantissime foto e video che offrono dettagli anche nella sua vita privata. Lo scatto che ha pubblicato poco fa su Instagram è stato per lei l’ennesimo successo, con i follower che non si sono trattenuti nell’esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Il risultato è stato per l’ennesima volta quello di un successo annunciato. Con una pioggia di like e di commenti per lei che non finisce mai di stupire per bellezza e sensualità. Davanti ad una tazzina di caffè ha così commentato: “Un caffè e si parte”. Ovviamente la destinazione sarà quella di un campo di calcio o di uno studio televisivo per commentare il turno calcistico che si preannuncia molto interessante anche per questo fine settimana. Come detto tantissimi sono stati i commenti per Diletta Leotta in pochi minuti dalla pubblicazione del post. Tanti i follower che hanno usato anche l’ironia per esprimere il forte gradimento nei suoi confronti. “Vorrei essere quella tazzina di caffè” ha scritto uno di loro. Foto che anche questa volta abbiamo pubblicato sotto per far giudicare voi. Anche se il web il giudizio caloroso lo ha espresso in diretta.