Vediamo insieme che cosa sta succedendo, nuovamente alla dama di Torino, Gemma Galgani, nella puntata di oggi.

Le è una delle dama che fanno parte di Uomini e Donne da più anni, e la sorte sembra essere contro di lei.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Gemma Galgani: viene nuovamente lasciata da un uomo!

Lei è una delle protagoniste più longeve del programma pomeridiano condotto dalla bravissima Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —-> BELEN RODRIGUEZ DICHIARA: “NON SONO PIù SINGLE”. LA STORIA CON SPINALBANESE è UFFICIALE

Stiamo parlando di Uomini e Donne, e nelle puntata di oggi, succederà nuovamente qualcosa al quale abbiamo assistito varie volte.

Gemma, in questo momento sta iniziando a conoscere il cavaliere che si chiama Paolo, ma non tutto va per il meglio.

Maria, inizia con far vedere un momento in cui la dama di sfoga, per come si è comportato il suo corteggiatore, con la redazione, ed ovviamente c’è sempre anche qualche riferimento allla sua “nemica” Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE —-> MARIA MONSè E LA POLEMICA SULLA CHIRURGIA ESTETICA DELLA FIGLIA: “DOVREI ESSERE PREMIATA”

Il corteggiatore, però una volta finita la messa in onda del filmato, dichiara qualcosa di particolare, ovvero comunica che non è più interessato a procedere con la conoscenza di Gemma.

Paolo, è stato accusato più volte di andare nel programma solamente per farsi vedere, e non per un reale interesse nei confronti della dama torinese, e sembra proprio essere così data la dichiarazione odierna.

Questa volta Gemma, si troverà d’accordo con i vari pareri del pubblico, che la persona non aveva interesse per lei ma era solamente per notorietà.

Tina, come possiamo immaginare, gioisce nuovamente per un ulteriore rifiuto di un corteggiatore nei confronti della “nemica” Gemma Galgani.

E voi seguite il programma condotto da Maria De Filippi? Cosa ne pensate della dama torinese Gemma ?