Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez apre il cuore e confessa il suo amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Finalmente è lei stessa a raccontarsi. Per molti mesi Belén Rodriguez è stata silenziosa, doveva ricucire le ferite inferte dalla rottura con Stefano De Martino, e forse anche da un suo tradimento. Ma ora le è tornato il sorriso, la modella è pronta a raccontarsi e lo fa sulle pagine del giornale Il Fatto Quotidiano. Non è stata facile la separazione da De Martino, la seconda e forse definitiva. E neanche i tanti riflettori che sono stati puntati addosso a lei, i pettegolezzi girati sul suo conto, l’hanno aiutata a superare questo periodo di fragilità. Che però sembra definitivamente passato. Il primo indizio di questa nuova fase della sua vita lo abbiamo visto nel suo compleanno. Infatti qualche settimana fa, Belén ha spento 36 candeline, insieme alla famiglia e agli amici più intimi. Ed è spuntato lui, il ragazzo che è anche una delle cause di una ritrovata serenità: Antonino Spinalbese. E ora Belén non ha più paura di confermare la sua storia con l’hair stylist. Per questo ammette senza più giri di parole: “Sono single? No, assolutamente no”.

Non sembrano esserci più dubbi che sia l’hair stylist 26enne il nuovo amore della modella argentina. Infatti i due sono anche usciti allo scoperto a Milano, e sono stati pizzicati dai paparazzi in un ristorante di via Solferino. Sono arrivati uno distante dall’altro, ma poi sono entrati e lui le ha presentato i suoi amici. Non è la prima volta che i due si vedono in giro per le vie del capoluogo lombardo. Infatti è da questa estate che Spinalbese si vede sempre vicino a Rodriguez. Lui l’ha aiutata ad organizzare la sua festa di compleanno, e ultimamente la raggiunge sempre a casa quando esce dal lavoro. E se questa non è una coppia innamorata…