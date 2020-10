Diventa ufficiale la storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La modella argentina ha risposto a un video pubblicato su Instagram dal hair stylit: “Mi piace come mi vedi”.

Possiamo dirlo: è ufficiale. Negli ultimi giorni Belén Rodriguez è stata molto attiva sui social e ha stuzzicato il web pubblicando su Instagram alcuni post con degli scatti che hanno infiammato i follower. Dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino , la splendida modella argentina sta finalmente ritrovando la sua strada. E ad accompagnarla nel percorso verso la ritrovata felicità, c’è proprio lui: Antonino Spinalbese, l’hair stylist che da qualche tempo è entrato nella vita di Belén, ma che solo ora, a quanto pare, diventa il suo partner ufficiale. Sì, perché se è vero che Spinalbese è una delle cause del ritrovato sorriso della showgirl, è anche vero che lei ha troppa paura e per questo, al contrario di lui, vuole andarci molto piano. “Lui le sta presentando i suoi amici. Anche se è difficile che la prossima tappa siano i parenti”, si leggeva sul settimanale Oggi che giorni fa aveva pizzicato i due insieme in un ristorante a Milano. La sofferenza causata da Stefano De Martino è stata grande, e lei non vuole sbagliare di nuovo.

Ma con il video apparso sul profilo Instagram del parrucchiere, protagonista Belén, fa capire che l’ora di lasciare i freni è arrivata. Nel filmato la ex di De Martino guarda in camera con fare imbarazzato ma sembra serena. “Muñeca”, è la descrizione che Spinalbese dà del video, come si legge nella didascalia. Che significa “bambola”, in italiano. Il primo commento a questa dolce apparizione? È proprio quello della showgirl, che sembra lusingata: “Mi piace come mi vedi”. Possiamo sperare che si tratti, finalmente, di una dichiarazione di ufficialità, e che sia per la felicità di Belen.