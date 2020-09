Belen Rodriguez ha stuzzicato il web pubblicando su Instagram alcuni post con degli scatti che hanno infiammato i follower

Nelle ultime ore la showgirl è stata protagonista assoluta del web con degli scatti che hanno attirato l’attenzione dei follower. Non è difficile per lei suscitare l’interesse del pubblico. Che si parli di quello televisivo o di quello dei social fa davvero poca differenza. Un personaggio pubblico amato e ricercato riesce sempre a trovare spazio nell’interesse dei fan. La storia della rottura con Stefano De Martino ha rattristato i fan della coppia. Che si sono emozionati con l’amore dei due che sembrava forte e duraturo, anche per la presenza del piccolo Santiago. La fine del loro rapporto di coppia è stato come un fulmine a ciel sereno. Adesso entrambi cercano di rigenerarsi e di andare avanti ognuno per la propria strada. Belen Rodriguez ha intrapreso la sua, con i follower che la seguono passo dopo passo. Le esperienze sentimentali post Stefano non sono andate molto bene. Adesso si sta concentrando su se stessa alla ricerca della serenità interiore e del lavoro.

Ma anche in questo inizio autunno appare in gran forma fisica. Con la voglia anche di stuzzicare i suoi follower di Instagram. Come detto è stata molto attiva nelle ultime ore sulla sua pagina ufficiale, dove ha postato ‘pezzi di se stessa’ come un puzzle a completare una sua foto. Belen Rodriguez a pezzi: un tassello dietro l’altro pubblicato a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, con il viso e le altre parti del corpo da inserire una dopo l’altra nel mosaico perfetto che rimane come sempre. Ovviamente, con le parti intime – ed il tatuaggio famoso in bella vista dal bikini – ci sono stati dei commenti dei follower. Noi abbiamo riproposto due scatti per mettere in mostra la splendida forma della showgirl. Quello del tatuaggio pubblicato sopra, quella della bellezza argentina in costume sotto. Giudicate voi come trovate l’ex di Stefano De Martino.