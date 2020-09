Briatore si scatena contro la Gregoraci: le parole della showgirl nella casa del Gf Vip non sono piaciute all’imprenditore che ha replicato

Le parole di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono piaciute al suo ex marito. Ma a quanto pare nemmeno il suo avvicinamento a Pierpaolo Petrelli. Ricordiamo che nei giorni scorsi la showgirl si era lasciata andare a delle confessioni sull’imprenditore anche abbastanza forti. Oltre a confermare di aver fatto dei sacrifici per lui e di aver dato tutto in amore, aveva lasciato intendere che non erano stati i beni materiali a farle prendere la decisione di stare con l’ex marito. E che grazie a lei aveva dato la possibilità all’ex manager della Formula Uno di avere affetto amore e una famiglia. Parole che non sono piaciute affatto a Flavio Briatore. Che ha voluto replicare alle parole della Gregoraci in un intervista a Il Fatto Quotidiano. Sui sacrifici della showgirl, imprenditore parla di alcuni Gran Premi che Elisabetta aveva seguito, quello del Giappone in particolare. Poi nessun altro sacrificio. Per il resto l’imprenditore parla delle residenze lussuose in Sardegna e a Montecarlo. Di autista privato e di altri privilegi che ha sempre concesso alla moglie. Adesso però fa sapere di non gradire quelle parole e quel comportamento. Alla questione sulla sua autonomia, l’imprenditore risponde con massima chiarezza: “Se vuole essere autonoma può farlo tranquillamente. Ma dimostri il suo valore rinunciando a quanto le passio io”. Una stilettata di quelle forti, e che non passano in secondo piano. Poi la stoccata definitiva, quella sul flirt tra la Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: “Se per lei a 40 anni andare al Grande Fratello e stare con i ragazzini è affrancante allora va bene”. Tre colpi duri e perentori quelli lanciati dall’imprenditore alla ex moglie. Che ha voluto proteggere anche il figlio Nathan Falco: “Non è bello se legge certe sue affermazioni”. Arriverà la risposta della Gregoraci? E ancora, cosa ne pensate delle accuse dell’ex marito?