Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si fanno le coccole nel lettone del Grande Fratello Vip. Tra i due l’intesa cresce a vista d’occhio. E Adua Del Vesco conferma all’ex velino: “Gli piaci un sacco”

Più di un’intesa, l’inizio di un amore. Ascoltando le parole tenere e piene di affetto e ammirazione di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci, è quello che ci viene da pensare. Il bacio in piscina la scorsa settimana aveva già dato a intendere che l’intesa tra i due c’è. Si vedeva chiaramente dagli sguardi, e da un cercarsi a vicenda, sempre più costante. Ora però i due si fanno le coccole nel lettone al Grande Fratello Vip. Gli occhi non mentono, e i gesti teneri che si scambiano mentre parlano senza sosta neanche. I due sembrano riversare l’un sull’altro tutto il contenuto dei loro cuori. Cuori innamorati? Prima di andare a Pretelli si avvicina a Gregoraci per darle la buonanotte, e lo fa con un bacio sulla guancia, ma poi nessuno dei due riesce a dormire. E così lui torna da lei. “Sei un ragazzo speciale, hai un cuore puro e gli occhi sinceri”, le confessa l’ex moglie di Flavio Briatore. L’ex velino non si contiene: “La tua presenza mi emoziona”. I loro sguardi si incrociano lungamente, e rivelano tutto. “Non lo so, non lo so”, dice lui, confuso, prima dello stacco della regia.

È Adua Del Vesco che Pretelli sceglie come confidente e a cui racconta i suoi sentimenti. “Ieri si è sbilanciata”, le ha confidato. “Dopo che sono andato a dormire lei è venuta nel mio letto rimproverandomi di non averle dato la buonanotte”, ha aggiunto. Del Vesco non ha dubbio. “Gli piaci un sacco, lo vedo dallo sguardo”, conferma lei. “Quando vedi questo programma ne vedi tante di coppie finte, invece voi siete puri”, sottolinea. “Cambierei anche posto”, afferma, immaginando di lasciare il suo posto nel letto al giovane innamorato, che invece risponde: “No per ora no. Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre”. Sarà che la Gregoraci ha ragione, Pierpaolo Pretelli sembra proprio un ragazzo di altri tempi.