Bianca Guaccero sta vivendo un periodo molto intenso di lavoro nel doppio ruolo di attrice e conduttrice, e condivide tutto con i suoi fan

Nel doppio ruolo di attrice e conduttrice sta dando il meglio di se. Impegnata sul set della serie “Il medico della mala” riesce sempre a tenere aggiornati i suoi follower su tutte le iniziative che porta avanti. In primo luogo quelle lavorative, ma anche gli aneddoti che riguardano la sua vita privata. La conduttrice di Detto Fatto (che sarà in onda con la prima puntata dal prossimo 26 ottobre) è molto attiva in questo periodo anche come attrice, ma i suoi impegni non la distolgono dai follower di Instagram. Che puntualmente ricevono aggiornamenti dalla diretta interessata, che riesce a mantenere un rapporto diretto con tutti. Per questo motivo il pubblico la ama e la apprezza in tutte le sue uscite. Nelle ultime ore con i post sulla sua pagina ufficiale ha voluto aggiornare i follower sia sull’inizio di Detto Fatto, ma anche sulle riprese della serie “Il medico della mala” che la vede tra le protagoniste. In onda su Rai Uno, Bianca Guaccero interpreterà il ruolo di “Rosa”. Nel cast ci saranno anche Loretta Goggi e Violante Placido, oltre a Marco Bocci. Insomma, una fiction assolutamente da non perdere, che terrà con il fiato sospeso. La diretta interessata come detto su Instagram sta aggiornando i suoi follower su tutte le novità. Anche quelle sul set, con una foto che ha evidenziato la sua bellezza che ha fatto impazzire i follower di Instagram. Lo scatto che abbiamo pubblicato sotto ha ricevuto una pioggia di like e di commenti, ed ha lasciato tutti a bocca aperta. La scollatura al vestito ha fatto fantasticare ancor di più i follower, che nei commenti si sono detti pazzi di lei. “Tra una scena e l’altra….attese in macchina” il commento della Guaccero nel post.