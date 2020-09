Raffaella Fico ritorna all’estate. I follower: “Una bellezza illegale”

Raffaella Fico spopola su Instagram con un nuovo post che mette in risalto la sua estrema bellezza e sensualità che fa impazzire i follower

La showgirl si è fatta notare su Instagram con una foto che ha messo ancora una volta in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. Dopo un estate bollente, vissuta a suon di post che hanno messo in evidenza le sue curve, ed in compagnia del suo nuovo compagno Giulio Fratini. Nello splendido scenario di Positano, la showgirl e l’imprenditore hanno dato spettacolo. Con foto che hanno messo in risalto le qualità fisiche dell’ex di Mario Balotelli. Tantissimi i messaggi dei follower, ma anche i lime agli scatti che non sono passati per nulla indifferenti. “Il mio fidanzato è differente” aveva commentato sotto una foto dell’estate dove ‘presentava’ ufficialmente ai suoi follower Fratini. Da quel momento in poi su Instagram è stata ammirata una showgirl diversa. Felice e soprattutto in gran forma, ha definitivamente messo alle spalle il periodo più critico della sua vita. Mamma della piccola Pia, riesce ad essere sempre uno splendore per i fan che si dicono pazzi di lei. Nell’ultimo post che ha pubblicato appare come sempre bellissima, ma anche con una forma invidiabile. I followr non hanno potuto non notare la scollatura al suo total white, che ha reso irresistibile la showgirl. Che continua a crescere di popolarità anche su Instagram. Raffaella Fico è ormai un personaggi pubblico seguito ed amato dal pubblico, che dalle sue prime apparizioni televisive non ha mai smesso di seguirla. Adesso che ha ritrovato l’amore e la felicità, anche i suoi ammiratori e fan riescono a gioire per lei. Ma ci sono come sempre anche quelli che semplicemente la adorano per le sue qualità fisiche. “Sei di una bellezza illegale” le ha scritto un fan che si è detto innamorato perso della showgirl. In fondo c’è da capirlo, perché con lei è facile perdere la testa. siete d’accordo?