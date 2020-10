Tommaso Zorzi ha confessato a Myriam Catania le cause del suo litigio con Aurora Ramazzotti, la sua migliore amica con cui ha litigato mesi fa. “Vorrei fare pace con lei”.

Tommaso Zorzi ha aperto il cuore. Di certo l’ambiente lo giova. La vicinanza forzata con altre persone, a casa del Grande Fratello Vip, aiuta a trovare il giusto confidente per raccontare anche gli ambiti più difficili della nostra vita, e confessare gli aspetti più spinosi del nostro carattere. Ed è quello che ha fatto il musicista che, durante una conversazione con l’attrice Myriam Catania, nel tugurio dove rinchiusi insieme a Massimiliano Morra, ha rivelato il motivo per il quale ha litigato con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nonché la sua migliore amica. Non sarà stato facile per Zorzi fare questa confessione, perché il motivo del litigio si è rivelato piuttosto banale. Rasentando quasi l’infantilità. Ma lui sembra essere consapevole dei limiti del suo carattere, e forse confessando quanto accaduto alla Catania – e a milioni di telespettatori – ha voluto che il messaggio arrivasse anche alla migliore amica. Possiamo leggere nelle parole di Zorza un mea culpa unito a una richiesta di perdono? Sembra proprio di sì.

I due amici hanno litigato mesi fa, e a raccontarci tutto ci ha pensato il settimanale Chi l’estate scorsa, che però non ha rivelato le cause di questa rottura. Per questo Zorzi ha voluto proprio fare chiarezza su questo episodio ombroso della sua vita, che lo ha allontanato da una persona tanto cara. E ha ammesso che tutto è successo, soprattutto, per sua responsabilità. “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a”, ha raccontato l’artista, confidandosi con la nota doppiatrice, a cui ha riconosciuto anche la propria gelosia. “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”, ha spiegato. Zorzi ha confessato la sua insofferenza quando Aurora Ramazzotti ha trascorso il lockdown a Bergamo con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino. “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha ammesso. Ad Aurora sarà già arrivato il messaggio.