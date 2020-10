Cristina D’Avena è intervenuta ai microfoni del programma “I Lunatici” in onda su Radio 2 raccontando alcuni aneddoti importanti della sua vita

La cantante è stata un punto di riferimento d tanti bambini, che sono cresciuti con le sue sigle famose dei cartoni. Adesso quella generazione è cresciuta ed è diventata adulta. Ma la passione nei suoi confronti non si è arrestata. Anzi si può dire che è addirittura aumentata. Bella e sexy, a 56 anni l’artista bolognese è una donna molto attraente. Che su Instagram in particolare fa ancora perdere la testa ai suoi follower. Nell’intervista a Radio 2, nel programma I Lunatici che va in onda ogni notte dal lunedì al venerdì, ha raccontato un po’ la sua vita. Facendo un bilancio del suo passato e di quello che pensa adesso di questo suo ‘ruolo’ di icona sexy degli italiani. La cantante ha raccontato la sua esperienza scolastica, non definendosi “una da primo banco”. Poi con rammarico ha anche confessato di non aver concluso gli studi alla facoltà di medicina per gli impegni lavorativi a Milano. Impegni che però si sono poi rivelati la sua fortuna, anche se le è dispiaciuto non aver concluso il percorso di studio con la laurea. Cristina D’Avena ha poi confessato che la sigla che più le è rimasta nel cuore è quella di ‘Kiss me Licia’, anche per via del telefilm che le ha permesso di lavorare come attrice. Poi l’intervista ha toccato altri temi interessanti. Il primo è quello dell’icona gay. La cantante ha ammesso di aver lavorato con tante persone omosessuali e di essersi trovata benissimo con tutti. Poi si tocca l’argomento dell’icona sexy per tanti italiani. Confessando di provare anche piacere nell’essere definita in questo modo, la cantante ha ammesso di “essere una femmina” e che le “piace fare la femmina”. Gli apprezzamenti per le foto su Instagram le fanno piacere, anche se ammette che soprattutto sui social ci sono tanti “maniaci”, anche con commenti volgari.