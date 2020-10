Paola Di Benedetto irresistibile su Instagram: “Mi sentivo molto Bejoncè”

Paola Di Benedetto bella ed irresistibile su Instagram: la vincitrice della scorsa edizione del GF Vip scherza con i suoi follower

Bella ed irresistibile per i suoi ammiratori, la showgirl ed ex modella ha mostrato uno scatto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Che sono molto apprezzate dal popolo di Instagram. Molto attiva e presente sui social, la sua forza sono i follower che stravedono per lei. La sua pagina Ufficiale conta ben 1,7 milioni di seguaci che la seguono con passione. Lo scorso anno è stata la vera rivelazione del Grande Fratello Vip, con la vittoria finale che è stata premiata proprio dal pubblico da casa. Che ha apprezzato la sua genuinità ed il suo carattere spontaneo. A dire il vero il pubblico maschile ha anche apprezzato le sue qualità fisiche che sono emerse durante la trasmissione. Poi all’interno della casa è sempre stata ben voluta. Il successo per lei è stato graduale ed alla fine maritato. Adesso sta continuando il suo percorso di crescita professionale, e l’approdo ad RTL 102.5 è un meritato scatto in avanti nella sua carriera. Cominciata qualche anno fa nei programmi di Paolo Bonolis e proseguita con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Adesso l’obiettivo per lei è quello di continuare a crescere anche su Instagram. Dalle pubblicazioni dei post si nota una grande partecipazione del pubblico con like e commenti entusiasti per lei. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha scherzato con i suoi fan. Ma allo stesso tempo si è fatta notare per la sua bellezza che non lascia indifferenti i folower. “Che dite, nuova immagine profilo? 🖤 (comunque mi sentivo molto Beyoncé de noialtri con il vento tra i capelli 🤣)”. Tanti i commenti da parte dei follower che hanno apprezzato anche l’ironia di Paola Di Benedetto che ancora una volta ha ottenuto un risultato importante, con l’affetto dei fan sempre forte.