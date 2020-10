Miriam Leone, la scollatura accende le fantasie dei fan: “E se vuoi la spegni”

Miriam Leone protagonista su Instagram: una fan page dell’attrice pubblica una foto che scatena i follower, anche con commenti ironici

Protagonista del web attraverso la sua pagina ufficiale, l’attrice non smette di creare consensi anche attraverso le sue fan page di Instagram. Una di queste è molto attiva, e segue la bellezza siciliana in ogni suo spostamento. Che sia lavorativo o privato. Parliamo di sicuro di uno dei personaggi femminili più apprezzati sul panorama nazionale. Per rendersene conto basta dare uno sguardo ai numeri che l’attrice colleziona sulla sua pagina ufficiale Instagram. O sulle fan page a lei dedicate. Migliaia di fan si definiscono pazzi di lei, innamorati della donna e dell’attrice che attualmente è impegnata su tantissimi set. La foto che ha postato la sua fan page è di una bellezza assoluta. Ma anche la carica di sensualità che si può ammirare ha contribuito a renderla unica. L’attrice infatti, con il suo sguardo profondo e gli occhi che stregano i fan, si è presentata al pubblico con una camicia bianca sbottonata ed il lato a coperto da una mano. Una foto che ha raggiunto numeri importanti in pochi minuti dalla pubblicazione. Con una pioggia di like e commenti che hanno confermato la popolarità di Miriam Leone. Che resta probabilmente in vetta al gradimento del popolo del web. Tantissimi i commenti che hanno reso il post tra quelli più visualizzati. I complimenti per lei si sono sprecati, ma ce ne sono stati in verità anche tantissimi ironici. “E se vuoi la spegni” ha scritto un follower, a riprendere una frase che l’attrice pronuncia in un noto spot che viene passato soprattutto in rete. La foto che ha avuto un grande successo per la bellezza siciliana l’abbiamo riproposta sotto in modo da poter confermare o meno, in positivo o in negativo, tutto il clamore che ha scatenato.