Aurora Ramazzotti confessa su Instagram: “Per me è stato un atto di coraggio”

Aurora Ramazzotti ha confessato ai suoi follower di Instagram di aver compiuto un vero atto di coraggio per combattere una sua fobia

La figlia di Eros Ramazotti e Michelle Hunziker è molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram pubblica tantissime storie che riguardano la sua vita privata. Nelle scorse settimane ha avuto un confronto molto acceso con i follower per via del suo aspetto fisico. Qualche critica in particolar modo che l’ha ferita. Infatti ci sono stati dei commenti poco carini nei suoi confronti sulla bellezza. Episodi che hanno ferito la ragazza, che non è considerata bella come i genitori. Proprio papà Eros è sceso in campo per difenderla, postando una sua foto che invece ha evidenziato le sue doti fisiche che piacciono alla maggior parte dei suoi ammiratori. In generale però Aurora Ramazzotti è un personaggio seguito ed amato dal pubblico. Proprio perché riesce ad avere un rapporto diretto con il pubblico. Toccando anche temi di interesse pubblico che tengono spesso banco sulla sua bacheca. In occasione della Mostra del Cinema di Venezia è intervenuta a favore di Giulia De Lellis, che ha sfilato senza curarsi troppo di alcune imperfezioni fisiche. “L’acne non ha intaccato il suo volto e la sua bellezza” aveva dichiarato. Riscuotendo tanti consensi per la sua presa di posizione a favore della giovane influencer. Ma come detto sono tanti i temi che la figlia della coppia Ramazzotti-Hunziker tocca. Con le vicende della sua vita privata che vengono raccontate con naturalezza. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha voluto condividere con i follower una sua fobia. Che è quella delle api. “Oggi siamo stati a @borgo_il_mezzanino 💖abbiamo fatto un giro nella loro apicoltura, per me è stato un atto di coraggio perché ne sono affascinata ma estremamente terrorizzata 😂 grazie a tutti dell’accoglienza è stato bellissimo!”. Tanti i messaggi dei follower che hanno condiviso la sua fobia. E che hanno scritto alla giovane per complimentarsi con lei per quel gesto coraggioso che ha compiuto.