Omicidio di Lecce: scosso ma collaborativo, così De Marco si presenta all’interrogatorio

Molto scosso ma collaborativo: questa l’immagine di Antonio De Marco nel corso dell’interrogatorio nel carcere di Lecce. Ma il gip ha convalidato il fermo.

Questa mattina nel carcere di Lecce si è svolto l’interrogatorio di Antonio De Marco, in stato di fermo per il duplice omicidio dei suoi coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Un interrogatorio durato ben tre ore durante le quali il ragazzo si è dimostrato collaborativo nella ricostruzione dei fatti. All’uscita dell’istituto penitenziario – riferisce il Corriere della Sera – i legali di De Marco, gli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, hanno dichiarato ai cronisti: “Ha risposto a tutte le domande. L’atteggiamento del nostro assistito è collaborativo”. Tuttavia, oltre alla collaborazione, in molti si stanno chiedendo se il ragazzo provi pentimento per l’atroce gesto commesso.Il giovane ha confessato di aver ucciso la giovane coppia di coinquilini senza una ragione ma solo perché infastidito dalla loro felicità. Non solo. Recentemente, infatti, è emerso che Antonio De Marco, subito dopo i funerali delle sue vittime, sia andato ad una festa e abbia ballato tutta la sera come se nulla fosse accaduto. Mostrando un atteggiamento di totale distacco e dissimulando una completa estraneità ai fatti. Su un eventuale pentimento del loro assistito, i due difensori si sono limitati ad asserire: “E’ ancora molto scosso e molto provato per l’accaduto”.

Tuttavia – riporta SkyTg24 – nonostante la predisposizione a collaborare, Antonio De Marco resterà in carcere. Così ha stabiliti il gip del Tribunale di Lecce Michele Toriello che ha convalidato l’arresto del 21enne. De Marco – fermato il 28 settembre scorso e reo confesso il giorno successivo – si trova in isolamento e viene controllato a vista di continuo. Questa misura è stata dettata sia dalla giovane età del ragazzo sia dal fatto che De Marco si trova per la prima volta in un contesto carcerario e, dunque, si presume, avrebbe difficoltà a difendersi da eventuali aggressioni da parte di altri detenuti.

Samanta Airoldi

Fonte: Corriere della Sera, SkyTg24