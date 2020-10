Elisa Isoardi e l’attesa per Ballando con le Stelle: “Cena aspettando domani”

Elisa Isoardi si presenta su Instagram con un post che mostra la sua cena. La sua attesa è per la puntata di domani di Ballando con le Stelle

La conduttrice sta vivendo un periodo particolare della sua vita. La partecipazione a Ballando con le stelle insieme a Raimondo Todaro le sta dando una carica importante. L’ex compagna di Matteo Salvini sembra molto presa dal compagno di ballo. Insieme formano una coppia affiatata e competitiva. I loro sguardi e le intese hanno dato una certezza al mondo del gossip: c’è del tenero tra i due, con il flirt che non è confermato dai diretti interessati, ma è evidente. Da ambo le parti non arrivano conferme ma nemmeno smentite categoriche. Insomma, l’attrazione tra i due c’è e pare anche evidente. Il tempo ci dirà se la loro sarà una storia che potrà avere un inizio come si augurano i fan della conduttrice. Che sui social è davvero molto seguita, con i suoi follower che non perdono occasione per manifestare il loro gradimento nei suoi confronti. Nel post che ha pubblicato poco fa la conduttrice ha mostrato la sua cena, con il commento che ha spiegato nello specifico il piatto, tenendo presente dell’attesa della gara di domani. “La cena è servita ❤️ stasera ci vuole! Riso con crema di broccoli e lonzino saltato con prosciutto. Buon appetito a domani con Ballandoconlestelle”. Il messaggio è accompagnato da una foto (che abbiamo pubblicato sotto) che mostra la conduttrice con un sorriso che illumina il suo volto. A conferma della felicità che in questo momento della sua vita sta vivendo Elisa Isoardi. Sarà tutto merito della presenza nella sua vita di Raimondo Todaro? Non possiamo saperlo. Intanto dalla foto si nota una televisione accesa in un altra stanza. E in ogni caso qualcuno le avrà scattato la foto avendo impegnate le mani con il piatto. Inutile immaginare le supposizioni che sono state fatte su chi sono cadute.