View this post on Instagram

A bordo di una gondola tra le colline del prosecco… Posto questa foto e poi consegno il telefono sotto chiave per tre giorni. La location e il panorama dovrebbero bastare per non sentire la mancanza dei social eppure so che non sarà facile perché ormai dipendo anche io dallo smartphone. Fra tre giorni vi racconterò come sono stata! @canalilcanal