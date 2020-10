Il bello e tenebroso Can Yaman ha confermato di essere arrivato nel nostro bel paese e la fotografia è da togliere il fiato.

Can Yaman è un bellissimo e super corteggiato attore turco, che ha fatto e continua a fare strage di cuori in tutto il mondo.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore.

Can Yaman: la prima foto in Italia è da togliere il fiato

L’attore più ammirato e seguito della soap opera turca Day Dreamer è lui, ovvero Can Yaman ed è un giovane ragazzo di solamente 30 anni.

In moltissime, sia giovanissime che non, hanno perso letteralmente la testa per lui e per la parte che interpreta nella soap DayDreamer.

Il programma è talmente seguito che è andato in onda fino a tutto settembre, quando in realtà doveva terminare molto prima, ma visto gli ascolti si sono allungati con la messa in onda.

Can Yaman nella soap interpreta un uomo bello e misterioso sempre vestito in modo particolare, dove però viene sempre esaltato il suo fisico perfettamente scolpito.

Ma torniamo alle voci, che hanno iniziato a girare qualche giorno addietro, dove si diceva che Can Yaman era in volo verso il nostro bel paese.

Ma si trattava solamente di “avvistamenti” da parte dei fan, o di qualche giornale che ipotizzavano sotto la mascherina fosse proprio lui.

Pochissime ore fa, è stato proprio Can Yaman a pubblicare una fotografia dove si mostra in Italia in tutta la sua bellezza.

Si mostra infatti, con una camicia bianca leggermente aperta sul petto, che fa intravedere il suo perfetto fisico e degli occhiali gialli, che gli donano davvero molto.

Can ha anche scritto la didascalia in italiano, e forse è vero che lo potremmo vedere a brevissimo ospite di qualche programma italiano, come Verissimo o C’è posta per te.

A voi piace Can Yaman come attore ed avete seguito la soap opera Day Dreamer oppure no?