Continua la crescita del gruppo Web365 che al mese di agosto si posiziona al sesto posto nella classifica nazionale dell’informazione online.

La TOP100 INFORMAZIONE ONLINE secondo Comscore vede anche per il mese di agosto numeri importanti per Web356, che si posiziona al sesto posto della classifica con un +18% e ben 21,5 milioni di visitatori unici. Un dato importante che consolida il gruppo. Il network infatti, con professionalità e costanza, da anni ottiene risultati strepitosi grazie ad un collaudato sistema di informazione che viene premiato dagli utenti. Che sempre più spesso scelgono il modo veloce e diretto che il gruppo ha deciso di portare avanti come linea di condotta. E c’è da dire che i risultati stanno continuando ad arrivare. Web365 si piazza alle spalle anche di colossi nazionali. Ma andiamo a dare uno sguardo alle principali posizioni che emergono in questa classifica. In vetta troviamo Ciaopeople con 31,2 milioni di utenti in un mese con unm +13% rispetto al mese precedente. Secondo in graduatoria c’è il network Evolution Adv che comprende ben 74 siti. Il risultato è di 30,7 milioni di visite e +12%. Sul podio c’è Citynews gruppo editoriale che cala dalla vetta al terzo posto raggiungendo 27,8 milioni di utenti. Quarto in graduatoria c’è il FattoQuotidiano.it con 22,2 milioni di visite e un grande balzo in avanti del +32% rispetto a luglio. Si tratta di un risultato importante perché il giornale di Peter Gomez è una testata singola e non un aggregato. Al quinto posto troviamo TgCom24, altro colosso che ottiene un +3% e a circa 22 milioni di utenti. Sesta posizione che come detto è occupata dal nostro Web365, mentre al settimo posto si piazza Quotidiano.net con 20 milioni e +8%. Buoni i numeri de Il Messaggero che fa un balzo in avanti in classifica anche grazie ad un +23% che permette di arrivare ad avere 19,3 milioni di visitatori. La top ten si chiude con Libero che crolla dal quinto posto al nono con 19 milioni e al decimo GialloZaferano che tocca meno di 19 milioni di utenti.