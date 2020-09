Vediamo insieme che cosa ha scritto direttamente Elisa Isoardi sul suo profilo social di Instagram, che ha lasciato senza parole.

Il programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, è molto seguito, ed una coppia è finita al centro del gossip.

Vediamo meglio insieme cosa sta succedendo tra i due.

Elisa Isoardi innamorata di Raimondo Todaro “…Torna presto!”

Lei è una bravissima ed altrettanto bella professionista della Rai, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che possiamo ammirare in questi giorni in televisione, nel programma di ballo condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE —-> YARI CARRISI E LA SUA FIDANZATA THEA: “SOGNIAMO UNA CANZONE CON AL BANO E ROMINA”

Il programma doveva andare in onda a marzo, ma è stato ovviamente rinviato per l’emergenza sanitaria in corso.

La scorsa settimana la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todoro si è esibita lasciando tutti senza parole.

Si vocifera, già da qualche settimana, che i due potrebbero essere innamorati, e quindi avere un rapporto oltre a quello lavorativo, ma per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito.

LEGGI ANCHE —-> MARA VENIER: LA FRASE “CONTRO” BARBARA D’URSO NON è SFUGGITA A NESSUNO!

Certo dal profilo social di Elisa Isoardi ci sono sempre pensieri rivolti al suo bel Raimondo, come in questo ultimo caso.

E’ anche vero, che Raimondo al momento è stato operato per l’appendicite e che di conseguenza non balla in coppia con Elisa.

Lei infatti, sabato, per la prima volta si è esibita sul palco da sola, cosa che non era mai successo.

Ma nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio, che sembra quasi d’amore, dove chiede al bel Raimondo di tornare il prima possibile, con tanto di cuoricino vicino.

In molti hanno commentato come una sorta di conferma del sentimento che sta nascendo tra i due.

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con queste teoria oppure no? Seguite il programma Ballndo con le stelle?