Vediamo insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo Benedetta Rossi si è arrabbiata così tanto con lui.

Lei è la food blogger per eccellenza, ovvero Benedetta Rossi, ed è molto attiva sul suo profilo social di Instagma.

Ma vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi arrabbiatissima con lui: “Chi ha fatto tutto questo casino?”

Il programma che va in onda, con le nuove puntata di Fatto in casa per Voi, sta riscuotendo un enorme successo, come anche tutte le repliche quando vanno in onda.

Benedetta Rossi, ha confessato più volte che è iniziata tutta la sua avventura, prima sul web, e poi in televisione dopo un periodo particolare ed ha iniziato un nuovo cammino, anche un po’ per gioco, che poi si è trasformato in tutto questo enorme successo di pubblico.

Oltre a pubblicare ricette su You Tube, o su Instagram, scrive anche libri, ed a breve uscirà la sua quinta opera, che come le altre è davvero molto attesa.

Ma torniamo alla sua vita di tutti i giorni, come tutti sappiamo da un po’ hanno adottato un cucciolo di cane che si chiama Cloud e che come tutti i piccoli, deve essere addestrato.

Insieme al marito Marco, gli stanno insegnando dove è il posto giusto per fare i propri bisogni, e tutto il necessario.

Ma nella giornata di ieri, è successo qualcosa di particolare e Benedetta Rossi si è davvero arrabbiato con lui.

Ovviamente, stiamo parlando di Cloud, che durante una sua breve assenza, come lei stessa ha dichiarato, di circa un’ora, il cucciolo di casa ha rovinato e fatto uscire tutta l’imbottitura del cuscino.

Ha lasciato, un bel pò di confusione in giro per il salotto e Benedetta lo ha sgridato, come era giusto fare.

Sicuramente la prossima volta Cloud prima di combinare qualcosa, ci penserà bene un paio di volte, voi che dite?