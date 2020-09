Vediamo insieme di capire come mai il bellissima e bravissimo attore, Can Yaman, è finalmente arrivato in Italia.

Lui è il bello e un po’ misterioso, Can Yaman, che interpreta la soap opera Day Dremer, ed è molto amato dal pubblico femminile.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Can Yaman scoop: è finalmente arrivato in Italia per la gioia delle fan!

Il bellissimo attore turco, al momento dichiara di essere single e che in passato ha anche sofferto per delle pene d’amore.

LEGGI ANCHE —-> FLAVIO BRIATORE è GELOSO E SI VEDE. LE DICHIARAZIONI PIENE DI VELENO DU ELISABETTA GREGORACI.

Stiamo parlando del super amato e ricercato dal pubblico, ma anche dai vari programmi, televisivi Can Yaman.

La soap opera che interpreta, ovvero Daydremers, doveva terminare ad inizio settembre, perchè è andata in onda tutta l’estate, ma così non è stato per via dell’enorme successo che ha riscosso.

Lui è un attore bravissimo, ed anche molto bello, che il pubblico femminile apprezza davvero tanto, e vederlo in Italia sarebbe il sogno di moltissime fan.

LEGGI ANCHE —-> RAIMONDO TODARO SUBISCE UN INTERVENTO DI DUE ORE. DUBBI SUL SUO RITORNO A BALLANDO

Da alcune voci sembra proprio che Can Yaman sia atterrato nel nostro bel paese, e che è stato riconosciuto in aeroporto anche se, ovviamente, indossava la mascherina.

Sembra che parteciperà al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero c’è posta per te, e forse anche ad altri due famosissimi programmi, sempre di canale 5, ovvero Verissimo e Live non è la d’Urso.

Quindi finalmente avremmo modo di vedere dal vivo il bellissimo attore di 30 anni turco, Can Yaman, e di conseguenza per tutte le fan, fate attenzione nei vari aeroporti di Roma e Milano, e negli studio dove si registra il programma.

A voi piace Can Yaman come uomo e attore? Avete seguito tutta la soap opera Day Dreamers queste estate?