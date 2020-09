Elisabetta Gregoraci è felice della sua scelta. La bellissima showgirl al Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. Ma l’ex marito Flavio Briatore non ci sta e dimostra tutta la sua gelosia con una dichiarazione velenosa



Elisabetta Gregoraci è felice della sua scelta e si vede. La bellissima showgirl al Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. E di questo l’ex marito, il manager Flavio Briatore, non la perdona. Almeno è questa l’impressione a sentire le sue parole, piene di veleno, contro la ex moglie e madre del suo unico figlio. Le frecciate di Briatore sembrano non colpire Gregoraci che risponde da donna libera ad Alfonso Signorini, quando questi le fa una domanda diretta sulla possibile gelosia dell’ex nei confronti del flirt con Pretelli: “Flavio alterato per le mie scelte? Io ho preso la mia direzione”. E alla risposta sciolta della ex moglie che, in piena diretta tv, aveva detto di aver rinunciato a tante cose pur di stare con lui, il polemico manager reagisce con un misto tra gelosia e veleno. Quali rinunce?, chiede provocatorio Briatore, che ha tirato una frecciata velenosa. Accusando in pratica la Gregoraci di passare due mesi l’anno in Sardegna – dove lui ha il famoso locale notturno Bilionaire. Senza parlare degli aerei privati, della casa di 1.000 metri quadri a Montecarlo e di quella da 1500 mq a Londra, e la dimora romana, comprata per lei, che aveva anche un autista a disposizione.

Se avesse finito lì, si potrebbe dire che Briatore ha solo fatto delle considerazioni, infelici che siano, ma guardando le sue tasche. Invece non soddisfatto delle saette lanciate, ha proseguito facendo capire a tutti che la sua è davvero gelosia: “Se a 40 anni vuole andare al Grande Fratello e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok… Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? Non lo dico, certo, quanto le do al mese. Dico solo che non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, tipo tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria…”. La butti come vuole Briatore, ma qua c’è proprio aria di gelosia, e di quella feroce.