Michela Persico è in grandissima forma dopo la gravidanza: la compagna di Daniele Rugani ha mostrato un fisico perfetto su Instagram

La giornalista ha postato una foto su Instagram che l’ha mostrata in una perfetta forma fisica. La compagna del calciatore della Juventus Daniele Rugani da qualche settimana è diventata mamma del piccolo Tommaso. Il 18 settembre la coppia ha provato la grandissima gioia, con una data che rimarrà impressa nella mente ad entrambi. Sia il calciatore che la giornalista stanno vivendo un momento felicissimo nel rapporto di coppia. Con la nascita di un figlio che cambia la vita, come i diretti interessati hanno anche confermato. Per quanto riguarda le rispettive carriere, c’è quella della giornalista che è in grande ascesa, anche se rallentata dalla maternità. Mentre quella del difensore della Juventus ha avuto un rallentamento. Da astro nascente del calcio italiano, non riesce ad imporsi nella difesa bianconera con continuità. Giocando raramente dall’inizio. Le cose come detto vanno molto bene nel rapporto di coppia. Innamoratissimi, vivono la loro storia al massimo, con la famiglia che si è allargata con la nascita del piccolo Tommaso.

Michela Persico e Daniele Rugani sono una coppia molto affiatata. Due caratteri molto simili, con lei che è una bellezza assoluta, che fa perdere la testa ai suoi fan e follower di Instagram. Anche Daniele è considerato dalle donne come uno dei giovani più interessanti tra i personaggi. Ma è senza dubbio la giornalista nella coppia quella che riesce ad ottenere un successo maggiore in quanto a follower like e commenti ai post pubblicati. Dopo il parto, si è rimessa subito a lavoro, mostrando in un post su Instagram sia la forma fisica strepitosa che la sua passione per i fornelli. Quella della cucina salubre infatti resta un pallino della giornalista, che ci tiene tantissimo all’alimentazione salutare e naturale. Foto che abbiamo postato anche noi sotto per farvi valutare la grande forma fisica della giornalista. Che rimane bella più che mai agli occhi dei follower.