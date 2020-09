Antonella Mosetti sempre al centro dell’attenzione: nelle ultime ore un suo gesto in un video ha fatto impazzire i follower di Instagram

La showgirl è sempre al centro dell’attenzione sia in televisione che sul web. Per un motivo o per un altro riesce ad attirare critiche feroci o complimenti dei follower in base alle circostanze. Ieri sera, durante la diretta di Live non è la D’Urso, c’è stato un acceso confronto tra lei e Federico Fashion style. Il noto acconciatore dei personaggi famosi ha accusato la showgirl di non aver mai pagato un conto di 600 euro. Con la replica dell’ex stella di Non è la Rai chè è arrivata prontamente: “Mi stavi facendo perdere i capelli”. Accuse pesanti tra i due, nel salotto della nota conduttrice napoletana, abile ad accendere gli alterchi in studio. Ma quella di ieri sera è stata solo l’ultime della polemiche che hanno riguardato la showgirl. Che è stata oggetto di pesanti critiche nelle scorse settimane. Nel pieno della bufera che ha colpito Flavio Briatore ed il suo Billionaire, anche lei è risultata positiva al coronavirus, per sua fortuna in forma lieve. Per prendere le difese dell’amico imprenditore, proprietario del locale in Sardegna, condivise una fase molto infelice dal web. In un momento d’ira si lesse sulla sua pagina Insagram “Il coronavirus è l’unica cosa che potete permettervi di prendere al Billionaire”. Frase che come detto scatenò forti polemiche. Per sua fortuna Antonella Mosetti riesce ad attirare l’attenzione anche grazie alle sue qualità fisiche. Cosa che le riesce abbastanza facile considerata la sua bellezza e sensualità. Nell’ultimo video che ha pubblicato su Instagram ha mostrato tutta la sua carica sexy, anche per un gesto che non è passato inosservato. Pochi secondi con immagini che hanno ripreso la sua scollatura, ma anche il fisico perfetto e scolpito. Il gesto della lingua che si nota nel video ha fatto impazzire i follower. Che hanno commentato in maniera entusiasta le immagini, anche se non sono mancate come al solito le critiche di chi non apprezza il suo modo di apparire in pubblico. Sia in televisione che sul web.