Elisabetta Canalis, il post su IG è da perdere il fiato: la showgirl fa impazzire i follower con uno scatto bollente che non passa inosservato

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto davvero bollente. Per tutto il periodo estivo l’ex velina si è divertita a stuzzicare gli ammiratori con foto e video da urlo, che hanno messo in evidenza il suo fisico perfetto. Ma anche la sua straordinaria bellezza e delle curve da capogiro. Insomma, si può tranquillamente dire che per lei gli anni sembrano non passare mai. Intatto il suo fascino e la sua freschezza fisica anche grazie a degli allenamenti che non trascura mai. Anche dal trasferimento negli Usa non smette mai di pensare all’Italia. Le sue vacanza in Sardegna sono state uno spot alla sua bellezza ma anche a quella dell’isola che porta nel cuore. Curve mozzafiato e luoghi incantevoli: è stato questo il mix che ha regalato ai fan per tutto il periodo estivo. Dal rientro in America ha raccontato anche la difficile situazione che sta vivendo la città di Los Angeles a causa dell’emergenza coronavirus. senza mai perdere contatto con i suoi follower che impazziscono per lei come sempre. Nell’ultimo scatto che abbiamo pubblicato sotto è emersa la sua forte sensualità. Seduta su un tavolo e con le gambe accavallate Elisabetta Canalis ha fatto sognare i follower che non hanno potuto non notare un dettaglio davvero bollente visibile dalla foto. Ovviamente la foto, molto sexy, ha fatto in pochi minuti il giro del web. Toccando numeri pazzeschi di like e commenti che hanno confermato la popolarità della showgirl che rimane uno dei personaggi più amati dal pubblico. A distanza di anni dalle sue apparizioni in televisione, l’amore nei suoi confronti dei follower rimane forte. Lo dimostrano i numeri, ma soprattutto i commenti dai fan sotto i post che pubblica. Che non rimangono mai inosservati, ma anzi fanno il giro del web sistematicamente.