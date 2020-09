Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, Fedez, che ha lasciato tutti senza parole, direttamente dal suo profilo social.

Fedez ha un grandissimo seguito di pubblico, ed in molti aspettavano questo annuncio da tempo.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore.

Fedez: l’annuncio su Instagram lascia tutti senza parole

Il cantante e rapper, Fedez ha un grandissimo consenso di pubblico ed il suo profilo Instagram è seguito da ben 11 milioni di ammiratori.

Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone, ha trascorso la sua estate in giro per il nostro bel paese.

In questi giorni, sta girando la voce, che Chiara sia nuovamente in dolce attesa, e i fan sono tutti in trepida attesa della conferma da parte della coppia.

Per il momento, il piccolo Leone è super amato e coccolato, ma sicuramente un fratellino o sorellina, sarebbero una grandissima gioia per tutti.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato nelle scorse ore, Fedez, direttamente sul suo profilo social di Instagram.

Fedez ha pubblicato, una sua fotografia di schiena, con i capelli tutti colorati, e al centro c’è il simbolo della pace, ma l’annuncio non è la fotografia, ma la didascalia.

Ha infatti comunicato, che il 25 uscirà il suo nuovo singolo che si chiama “Bella Storia”, ed ovviamente tutti i suoi fan sono in trepida attesa.

La sua ultima canzone uscita risale agli inizi del mese di giugno, quindi i suoi fan, dopo questa notizia, sono super emozionati e non vedono l’ora che arrivi il grande giorno.

La canzone, dovrebbe essere un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.

E voi cosa ne pensate di questo cambio di look di Fedez? Siete anche voi dei suoi fan in attesa della nuova canzone?