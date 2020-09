Jessica Antonini sceglie Davide Lo Russo, ma lui ha un’altra: lo scoop di Deianira Marzano

Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, con tanto di prove e screenshoot, Davide Lo Russo sarebbe già impegnato.

Vedremo oggi pomeriggio l’ultima esterna tra Jessica Antonini, salita sul trono di Uomini e Donne meno di un mese fa, e il suo corteggiatore Davide Lo Russo. Tra i due c’è stato subito molto feeling, e lei del resto ha da subito chiarito che sarebbe rimasta in tv per il tempo necessario a trovare l’uomo giusto. Detto fatto, la scelta di Jessica è stata la più veloce della storia, dopo appena 3 puntate. Secondo quanto riportato da il Vicolodellenews, Jessica nell’ultima registrazione è entrata nello studio oggi comunicando di avere trovato quello che stava cercando. L’alchimia nata tra Davide Lo Russo e Jessica era evidente fin dall’inizio ma il colpo di fulmine è certamente qualcosa che scatta raramente tra gli studi di Uomini e donne. L’interesse della tronista, che da subito ha manifestato apertamente il suo interesse nei confronti di Davide, è parso del resto subito evidente e sembra sia ricambiato, visto che il barman le ha risposto di si. Tra i due non ci sono stati baci, a causa del distanziamento sociale che è necessario mantenere in trasmissione. Non c’è stata neanche la discesa dei petali, fatto che ha evidenziato quanto la scelta sia arrivata a sorpresa.

Ciò che c’è stato, invece, sono i rumors e i gossip al riguardo. Secondo Deianira Marzano e Amedeo Venza i due si conoscevano ben prima di approdare al Trono Classico. “Posso dire che i due si conoscevano già: ieri un amico in comune mi ha detto che questa Estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva, quindi è impossibile che non si conoscano”, ha detto il blogger Amedeo. A fare eco al Venza ci ha pensato Deianira Marzano, che ha rivelato su Instagram: “Loro sono entrambi di Como e sono super gelosi l’uno dell’altra. Questo trono puzzava fin dall’inizio! Questi due o si conoscevano prima o dovrebbero invece pagare una penale perché un minimo di percorso lo dovevano fare…”. Jessica potrebbe aver scelto così presto Davide proprio per non permettere a nessuno di scoprire la verità sul loro rapporto e per coprire le segnalazioni che sarebbero arrivate tra i due.

Ma c’è di più, perché stando alle ultime Instagram Stories dell’influencer Deianira Marzano, è emerso che Davide avrebbe già un’altra relazione. Infatti, una ragazza avrebbe contattato Deianira riferendole di essere stata, fino a qualche giorno fa, insieme all’ormai ex corteggiatore. A prova delle sue ipotesi, la ragazza ha fornito video e foto in cui i due si mostrano effettivamente insieme. Inoltre, Davide, contattato da tale ragazza, avrebbe negato di conoscerla. Ma…. carta canta. E Deianira anche.