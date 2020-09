Anticipazioni Uomini e donne, cosa vedremo oggi in tv

Ecco cosa vedremo oggi nella nuova puntata di Uomini e donne, il dating di Maria De Filippi in onda come sempre alle 14.45.

Abbiamo visto Gemma Galgani, nella puntata di ieri, dire addio e chiudere con il suo cavaliere Paolo. La dama, si sa, cerca l’amore da tempo ma non lo ha ancora trovato, nonostante alla sua corte sia sceso il bel Nicola Vivarelli, poi conteso dalla dama Valentina. Dopo aver rifiutato il “toy boy”, Gemma ha iniziato una frequentazione con Paolo, paragonato dalla donna all’attore Can Yaman. Nonostante gli apprezzamenti, la dama torinese ha comunque deciso di interrompere la loro conoscenza, dopo un bacio che i due si sono scambiati e che entrambi hanno definito “umido”. La dama torinese, seduta al centro dello studio, ha raccontato che con il cavaliere dai lunghi capelli non è scattata la scintilla, nonostante il bacio. L’uomo, infatti, non le dà l’attenzione che lei vorrebbe. E lei, invece, vuole attenzioni quotidiane, vuole sentirsi importante, vuole essere corteggiata dal suo cavaliere.

Oggi pomeriggio, nella puntata che andrà in onda alle 14.45, vedremo invece come protagonista Armando Incarnato, il tronista Gianluca e la corteggiatrice Lucrezia. Sarà una puntata piena di discussioni, anticipa Zazoom. Si partirà con una lite tra i tre. Lucrezia, infatti, è entrata nel programma per corteggiare il tronista ma ormai da giorni ha ceduto alle avance del cavaliere, anche se di molto più grande di lei. In studio Gianluca darà un ultimatum alla ragazza, mentre Armando continuerà a volerla corteggiare. L’atteggiamento del cavaliere, che continua a provarci non con le dame ma con le corteggiatrici molto più giovani, scatenerà una lunga discussione nello studio.

Si passerà poi a Jessica e Davide e alla loro bellissima esterna. Come si sa, la tronista ha fatto la sua scelta dopo solo tre puntate dall’inizio del suo trono. Ma questo lo vedremo tra qualche giorno. Oggi, è il turno delle liti. Una di queste sarà per la corteggiatrice Selene che, ad un certo punto, abbandonerà lo studio. La ragazza, invece di pensare ai tronisti, sembrerebbe aver accettato il corteggiamento di Nicola che, dal canto suo, dopo Gemma e Valentina sembra voler passare alla conoscenza di una ragazza della sua età.

