Gf Vip, quel bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa già sperare

Un lungo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa già sperare i fan, che vedono possibile una love story tra i due, attentamente monitorata dalle telecamere del Gfvip.

Elisabetta Gregoraci sembra già essere la vera donna del Grande Fratello vip. La sua entrata nella casa più spiata d’Italia ha fatto vociferare fin dai primi rumors che la vedevano come concorrente e in effetti a giudicare da come stanno andando le cose gli auspici sembrano concretizzarsi. Giunonica e bellissima, l’ex moglie di Briatore è arrivata nella casa del Grande Fratello con tutte le buone intenzioni possibili. La showgirl, fin da quando ha varcato la porta rossa, ha affermato di voler vivere questa esperienza al meglio, senza privarsi di alcuna emozione. Ha fatto lo stesso Pierpaolo Petrelli, che ha individuato in Elisabetta una delle donne con cui avrebbe potuto avere maggiore feeling all’interno della casa.

Detto fatto, nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è scattato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia la Notizia. Il bacio è avvenuto più per gioco ma i due, già da una settimana, si punzecchiavano audacemente. Il momento hot è arrivato, servito su un piatto d’argento, quando Alfonso Signorini ha chiamato gli inquilini per la prova della settimana. Miriam Catania e Elisabetta Gregoraci hanno dovuto cimentarsi nella prova per ottenere più budget per la spesa settimanale. Così, il bel Petrelli si è autocandidato per partecipare insieme a Elisabetta. I due, in piscina, si sono così baciati prima sott’acqua e poi, una volta emersi, si sono baciati nuovamente di fronte le telecamere. La prova non è stata superata, ma al Grande Fratello poco importa: di fatto, i due sembrano essere già una probabile coppia del reality e il web comunque è imploso. Tuttavia, questo non è il primo bacio che la showgirl scambia con un concorrente del Grande Fratello. Qualche giorno fa, un abbraccio con Myriam Catania, si è trasformato un bacio saffico.

Fonte: Gfvip