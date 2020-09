Perché in televisione non abbiamo bisogno di uomini come Davide Varriale

Davide Varriale è uno di “quegli” uomini. Le sue, sono parole che mai dovrebbero essere ascoltate. Davide Varriale è l’esempio puro di maschilismo, possessività, violenza psicologica. Davide Varriale è lì, su Canale 5. Ma l’unico posto in cui avrebbe diritto di stare è tra le mura della sua casa. Lontano, possibilmente, dalle donne che cerca disperatamente di controllare.

“Io ho il controllo sulla sua mente, le faccio dire e fare quello che voglio io. L’ho fatta togliere dai social, non la faccio andare in discoteca, niente palestra, niente amiche o usare costumi scoperti. Ogni tanto la faccio pure uscire con le amiche, ma poi le rovino la serata perché mi è stata sottratta”. Sono queste le parole pronunciate da Davide Varriale e andate in onda in prima serata su Canale 5. Lui, insieme con la sua fidanzata Serena, è uno dei concorrenti di Temptation Island, ossessionato quasi fino all’eccesso dalla voglia di controllare e possedere la sua compagna. Lui, in altre parole, è uno dei più disgustosi esempi di maschilismo e di ignoranza. Ce ne siamo accorti noi, telespettatori da casa, e se n’è accorta anche la tentatrice con cui Davide ha provato ad intavolare un discorso raccontandole dei divieti imposti alla consorte. E lei, visibilmente sconcertata, ha provato a farlo ragionale. “Se facesse lei lo stesso con te?”, ha domandato. “No, non lo permetterei”, ha continuato Varriale.

Già, perché in fondo Davide Varriale è un uomo troppo uomo, troppo maschio, per permettere di ricevere lo stesso trattamento che da e che sbandiera davanti alle telecamere, come fosse segno di riconoscimento, di fierezza, di forza maschia. Non si fa alcun problema, lui, a dire ciò che permette e non permette; a raccontare che, se Serena vuole uscire, lui certamente lo acconsente – come se ci fosse bisogno di un permesso. Salvo poi, aggiungere: “Però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata”. Davide non è un uomo padrone, è un padrone e basta. Perché l’uomo non è questo. L’uomo, quello vero, è quello che lascia libero. L’uomo non è, non lo sarà mai, colui che vede nella sua lei una proprietà privata, un cane da addomesticare, un manichino da coprire. L’uomo non è colui che impone, ma colui che lascia. Non è colui che vieta, ma colui che permette aspettandosi rispetto. L’uomo, insomma, non è questo. Eppure di uomini così ne è pieno il mondo. Da violenza psicologica, a stalking, a violenza sulle donne è davvero un attimo. Ed è assurdo pensare che quest’attimo venga mostrato in prima serata in un reality.

Reality, che certo mostra una realtà. Ma che dovrebbe, quanto meno, scegliere di mostrare qualcosa di grave e assurdo e inconcepibile solo ed esclusivamente come forma di denuncia. Eppure, nessun intento di denuncia – almeno non in maniera diretta – è stato esplicitato, ed anzi le immagini e le frasi sono state mandate in onda così, senza alcun preavviso, senza alcuna parola, senza alcun invito alle donne di lasciarli, gli uomini così. Lasciateli, andate via, scappate. E certo non è facile, certo certe relazioni ti bloccano e ti aggrovigliano in qualcosa che sembra sempre più grande di te. Lo sa chi c’è passata. Certi uomini ti manipolano, ti privano arrivando a non farti sentire null’altro che un oggetto nelle mani che sembrano giuste. E invece sono mani che troppo facilmente arrivano a colpire, e invece sono bocche che si muovono per ferire. E invece sono divieti, schiaffi, limitazioni, disagi, accuse, offese, calci, pugni, occhi neri, morte.

Chiara Feleppa