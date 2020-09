Alessia Marcuzzi, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha commentato il gossip che l’ha travolta questa estate circa una presunta relazione con Stefano De Martino.

Ha taciuto, Alessia Marcuzzi, sul gossip che l’ha travolta questa estate circa una presunta love story con Stefano De Martino. Poi, la conduttrice ha rotto il silenzio e lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. Ospite, a distanza, di Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ha spiegato che tutto sarebbe cominciato dalla notizia di una crisi con suo marito. Una crisi normale, tra coppie, visto che il lockdown ha messo a repentaglio la stabilità di moltissime relazioni. Proprio in quel periodo, il marito di Alessia avrebbe trascorso la notte a casa di sua madre, accanto alla loro. “Ma era una cosa molto intima e ci siamo molto sconvolti quando è uscita la notizia di una crisi – ha detto la conduttrice – Credo accada a tutte le coppie, ma io sono un personaggio pubblico e quindi quello che accade a me viene ingigantito”. Da lì, probabilmente, sarebbero nati i rumors circa una storia con Stefano De Martino, nel frattempo separato da Belen.

“Ho capito che molto spesso credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante che credere alla verità. Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare”, ha proseguito ancora Alessia Marcuzzi ai microfoni di Verissimo. Tuttavia, i tre coinvolti nel rumors si sarebbero parlati e avrebbero chiarito tutto. Le preoccupazioni per Alessia sono per il figlio Tommaso, travolto dai gossip della madre: “Ad un fiore viola postato per il compleanno di Nadia Toffa, è venuta fuori una presunta prova di un amore ipotetico perché Stefano De Martino aveva condiviso lo stesso fiore un mese prima”, sottolinea la conduttrice. Insomma, ora ride. Ma quelle voci, assolutamente false, le hanno fatto davvero male. “Direi che è tutto molto assurdo, io sono una donna felicemente sposata, ho una bella famiglia allargata e so che questo è il prezzo da pagare quando si è sotto i riflettori”, ha chiosato Alessia. Intanto, per questo settembre tantissimi progetti: Temptation Island è già partito in tv, la scorsa settimana, e le polemiche sono già tantissime.

Fonte: Verissimo