Flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio

E’ stato il rumors dell’estate, quello che ha visto coinvolti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo giorni di silenzio, la showgirl fa finalmente chiarezza.

E’ stato il gossip dell’estate, quello che visti protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sarebbe stata proprio la showgirl a provocare la rottura definitiva tra il ballerino e la moglie Belen Rodriguez, che intanto oggi ha trovato un nuovo amore. Fino ad’ora Alessia Marcuzzi aveva sempre mantenuto massimo riserbo sulla questione, ma oggi, alla vigilia del suo ritorno in tv alla guida di Temptation Island, ha deciso di dire la sua, in un’intervista al settimanale Oggi. Lei, da sempre irrequieta in amore, ora dice di aver messo la testa a posto. “Sono maturata, sono meno irrequieta. E non sono così sicura di me: sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono“, dice Alessia. Oggi, la donna si sente fortunata: ha avuto tanto amore, due figli stupendi, una sicurezza economica.

Poi, torna sul rapporto con Paolo Calabresi, il marito: “Nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice”. Alessia Marcuzzi non si ferma qui, e prosegue come un fiume in piena: “Mio marito è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto certo lì a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”, conclude Alessia. E infine, una critica alle malelingue: “Ma la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.